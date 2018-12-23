МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент ОПЕК и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что надеется ликвидировать избытки нефти на рынке в первом квартале 2019 года, сообщает агентство Блумберг.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.

Однако решение ОПЕК+ пока не помогло стабилизировать цены. С 7 декабря рынок нефти пережил уже несколько обвалов. Так, в пятницу 21 декабря цена Brent впервые с 5 сентября 2017 года падала ниже 53 долларов за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.