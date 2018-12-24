МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Цена нефти марки Brent в понедельник вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 13 июля 2017 года на фоне падения фондового рынка, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,69%, до 51,09 доллара за баррель, при этом ранее опускалась до 50,72 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.