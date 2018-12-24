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МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Нефть дешевеет на 5,7-6,7% в понедельник вечером, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 31 августа 2017 года на фоне падения фондового рынка, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.41 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,65%, до 50,88 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,71%, до 42,53 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.

Давление на американские биржи также оказали новые критические высказывания Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.