МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. "Русснефть" в 2018 году сохранит добычу нефти на уровне 2017 года в 7,1 миллиона тонн, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"Русснефть" в 2018 году по прогнозным данным добудет более 7,11 миллиона тонн нефти и около 2,616 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении компании.

"Русснефть" добыла в 2017 году 7,1 миллиона тонн нефти и 2,6 миллиарда кубометров газа.

В отчетном году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 139 новых нефтяных скважин, добыча на которых составит около 970 тысяч тонн. Кроме того, "Русснефть" в текущем году построила двухколонные скважины на Ачимовских отложениях Тагринского месторождения, что позволило существенно сократить время бурения и крепления скважин.

В пресс-релизе также сообщается, что освоение инвестиций в 2018 году полностью соответствует параметрам бизнес-плана. В октябре основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев говорил, что "Русснефть" увеличит объем капвложений по итогам 2018 года до 30 миллиардов рублей, направив их на развитие производственной базы.