МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Татьяна Кудряшова. Взлеты, падения, постоянная тряска — таким запомнится рынок нефти 2018 года, в котором цена марки Brent рухнула более чем на 30 долларов за баррель со своего пикового значения. Отказ от американской нефти усилит позиции Китая на рынке энергоносителей

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что в 2019 году есть надежда на восстановление стоимости до 65-70 долларов за баррель с нынешних чуть более 50 долларов, но все будет зависеть от ОПЕК+ и США.

Речь, в частности, идет о новой стратегии ОПЕК+ по балансировке рынка, принятой из-за прогнозов переизбытка предложения в 2019 году. Она предполагает сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Из них 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК, остальное — на не входящих в организацию союзников. Сделка стартует с января 2019 года.

Однако усилия ОПЕК+ могут быть сведены на нет, если США, ставшие в этом году крупнейшим производителем нефти в мире, окажут большее, чем прогнозируется сейчас, давление на рынок. Во-первых, история с санкциями против Ирана пока стоит на паузе; во-вторых, добыча нефти в Штатах может удивить новыми рекордами.

ПОТЕРЯННЫЙ БАЛАНС И ОСНОВЫ БУДУЩЕГО РЫНКА

Противостояние ОПЕК+ и США за 2018 год стало новой нормой. Из-за их "перетягивания каната" рынок нефти лихорадит большую часть года. Как результат, нефть марки Brent в октябре достигала максимума с ноября 2014 года в 86 долларов за баррель, не за горами были и знаковые 100 долларов. Новый год станет испытанием нефтяников на прочность

В ход шло все: от угроз жесточайших санкций США против Ирана, твитов и звонков американского президента Дональда Трампа королю Саудовской Аравии с жалобами на высокие цены на нефть, до традиционных словесных интервенций ОПЕК и реальной смены курса ОПЕК+ с сокращения на рост добычи нефти.

Баланс удержать не удалось: в понедельник цена Brent рухнула до минимума с августа 2017 года — около 51 доллара за баррель, а WTI торгуется у критических для американских сланцевиков значений — около 43 долларов за баррель. Эксперты заявляют, что в 2019 году ОПЕК+ и США продолжат играть определяющую роль на рынке нефти, плюс еще один фактор — рост спроса на нефть.

"На рынок в 2019 году будет оказывать влияние уровень добычи нефти в США, который будет зависеть от скорости строительства и расширения транспортных мощностей (главным образом в бассейне Пермиан). Немаловажен и объем добычи странами ОПЕК+: насколько точно будет соблюдаться декабрьское соглашение", — считает эксперт центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Определяющей остается и политика США по Ирану. В ноябре был принят очень мягкий вариант санкций, по сути отложивший введение настоящего эмбарго на экспорт нефти Ирана до конца второго квартала 2019 года. Нужно посмотреть, будет ли верна Америка принятым решениям, или же опять появятся какие-то исключения из правил", — отмечает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Шанхайский сюрприз: Shanghai Оil вытесняет Brent и WTI с мирового рынка нефти

Не стоит забывать и про темпы роста мирового спроса на нефть, которые, по прогнозам многих экспертных организаций, могут замедлиться в следующем году. Так, сама ОПЕК ожидает, что рост спроса на нефть в 2019 году снизится до 1,3 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

"Пока мы видим то, что Китай, Индия закупают нефть по максимуму. Возможно, они пользуются низкими ценами, и ситуация изменится, но это требует тщательного анализа в начале 2019 года", — говорит эксперт.

ПРОДЛЕНИЯ СДЕЛКИ ОПЕК+ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

ОПЕК+ 7 декабря достигла нового соглашение по снижению добычи нефти. Однако рынок остается крайне волатильным и с этого дня пережил уже несколько обвалов. Эксперты объясняют: в США продолжает расти добыча, а новая сделка ОПЕК+ еще не начала действовать, чтобы ситуация хоть как-то исправилась.

"ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, а цены все равно идут вниз. Получается, что сделка не работает. Но это неправильный подход. Она начнет работать с января 2019 года. И никто не обещал, что все будет одномоментно — сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей займет некоторое время", — говорит Громов. Китай установил очередной рекорд по объему импорта нефти

Более того, по его мнению, решение ОПЕК почти наверняка предполагает продление сделки до конца 2019 года, вопрос лишь — на тех же условиях (в случае ее эффективности) или с увеличением объема сокращения. К слову, на днях и продление соглашения, и увеличение сокращения добычи при необходимости допустил действующий президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Почему было принято решение только на полгода? Чтобы посмотреть, как в это время рынок отреагирует на исполнение сделки… и иметь возможность скорректировать параметры по итогам первого полугодия 2019 года", — добавляет Громов.

"Продление сделки на вторую часть года — довольно вероятный сценарий, рост добычи сланцевой нефти, скорее всего, продолжится, особенно на фоне увеличения транспортных и экспортных мощностей", — согласен с ним директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вероятнее всего, при сохранении текущих темпов роста спроса в 1,3-1,4 миллиона баррелей в сутки, а также темпов роста добычи в США сделку ОПЕК+ придется продлить и во второй половине 2019 года", — считает Грушевенко.

РОСТУ ЦЕН БЫТЬ

Несмотря на текущее падение цен на нефть, эксперты единогласно настроены на восстановление стоимости Brent в 2019 году до 65-70 долларов за баррель.

"Средняя цена Brent в 2019 году составит 70 долларов за баррель", — уверен ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Bank of America Merrill Lynch: Рост мирового ВВП замедлится, но нефтяные цены не обвалятся

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия, Россия и другие страны ОПЕК+ серьезно подойдут к выполнению взятых на себя обязательств, и это выправит ситуацию с ценами на нефть в следующем году. Наш прогноз — 65 долларов в среднем по году за баррель нефти марки Brent, и 57,5 доллара — за WTI", — говорит Маринченко.

Громов считает, что прогнозировать цену Brent в 2019 году пока можно лишь на первое полугодие. По его мнению, при отсутствии каких-либо форс-мажорных геополитических обстоятельств и с началом реального действия сделки ОПЕК+ в первом-втором квартале ожидается корректировка цен вверх.

"Как минимум, они восстановятся до 60 долларов, а в нашем оптимистическом видении мы думаем, что может быть до 65 долларов к концу первого квартала – началу второго квартала", — говорит он.

Однако в третьем квартале ожидается снижение цены до менее 60 долларов за баррель, поскольку в этот период начнут играть такие факторы, как снятие инфраструктурных ограничений в США, дальнейшие действия Штатов по Ирану, а также решение ОПЕК+ по возможному продлению и корректировке параметров венской сделки.

"А в четвертом квартале все будет зависеть от того, какие решения будут приняты в отношении Ирана и в отношении продления и условий сделки ОПЕК+", — считает Громов.

Однако эксперт Центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков подчеркивает, что сейчас зачастую динамику цен диктуют далеко не условия на физическом рынке нефти, а игроки на рынке финансовом.

"Цены на бумажном рынке нефти совершенно оторвались от реальности. В 2019 году эти манипуляции будут продолжаться, а роботы-спекулянты усилят волатильность. Предсказывать эти цены — все равно что садиться играть с шулерами", — резюмирует он.