МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Цена нефти зависит от различных факторов, помимо фундаментальных, одним из основных сейчас является повышение ставки ФРС США, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 6% по основным маркам, при этом цена Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель, впервые с 31 августа 2017 года.

"Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае, мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна была стабилизироваться, все должны были испугаться. Но никто не испугался. Потому что работают различные факторы, кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников. Скажем, нефтяная промышленность США не участвует", — сказал Сечин.

"Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, та, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Это сейчас фактор, который является основным, который воздействует на цены", — добавил он.

Он отметил, что "Роснефть" готова к любым ситуациям.

ФРС США на последнем в этом году заседании 18-19 декабря ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки.