МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал изменения в правилах торговли нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), они вступят в силу с 2019 года, говорится в сообщении СПбМТСБ.

"В первый же торговый день нового года 9 января 2019 года АО "СПбМТСБ" начнет работу с учетом зарегистрированных Банком России изменений", — говорится в сообщении.

Изменения предусматривают, в частности, ограничения участников торгов, которые имеют право работать с клиентами в виде брокера, повышение денежного обеспечения, а также введение дополнительных штрафов за неисполнение биржевых договоров и введение новых тарифов за сверхнормативные заявки.

В конце ноября "Роснефть" опубликовала заявление, в котором сообщила, что совместно с СПбМТСБ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ проводит работу по совершенствованию биржевой торговли для снижения спекуляций топливом, а также обратилась к Центральному банку РФ с предложениями по усилению надзора над ходом биржевых торгов.

В частности, стороны предложили ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров, увеличить размер неустойки за неисполнение сделок, повысить плату за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров, ввести штрафы за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон и так далее. Компания и биржа также считают необходимым обеспечение участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.