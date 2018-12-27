МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК разослал проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"ОПЕК секретариат уже разослал проект хартии", — сообщил Новак.

По его словам, ОПЕК+ продолжит существовать как некий механизм взаимодействия стран, особенно ничего не поменяется в работе, не будет создаваться организация. "По сути, особо ничего не поменяется между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Это договоренности среди стран, это не организация, это некий механизм взаимодействия — собираться, обсуждать, принимать какие-то меморандумы, резолюции совместные. Все равно это на добровольной основе", — сказал Новак.

Также по его словам, отдельной штаб-квартиры ОПЕК+ не планируется, возможно, заниматься ОПЕК+ будет отдельный человек в секретариате ОПЕК.

"Отдельно не планируется штаб-квартиру, все это будет в рамках инфраструктуры секретариата ОПЕК. Возможно, мы разговаривали, будет отдельный человек, чтобы он не подчинялся ОПЕК, а занимался независимо от ОПЕК "ОПЕК и не-ОПЕК", — сообщил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.