МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшились на 0,1 миллиона баррелей, или на 0,02% — до 441,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,6 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,7 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,8 миллиона баррелей — до 41,3 миллиона.

Запасы бензина при этом выросли на 3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 233,1 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 30 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов остались на уровне прошлой недели в 119,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране сохранился на уровне прошлой недели в 649,1 миллиона баррелей.