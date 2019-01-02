МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Уровень экспорта нефти из Ирака в декабре составил 3,726 миллиона баррелей в день, заявил агентству Блумберг представитель министерства нефти страны Асим Джихад (Asim Jihad).

Таким образом, по сравнению с ноябрем рост экспорта нефти из страны составил 10%.

Всего в декабре Ирак экспортировал 115 миллионов баррелей нефти — 112 миллионов с южных месторождений и 3 миллиона — с северных.

Также, по словам представителя министерства нефти Ирака, доходы страны от экспорта нефти за декабрь составили 6,1 миллиарда долларов при средней цене в 52,8 доллара за баррель.

В ноябре, по данным иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), страна экспортировала 3,377 миллиона баррелей в день, а доходы от экспорта нефти в ноябре составили 6,195 миллиарда долларов при средней цене в 61,15 доллара за баррель.