МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть начинают 2019 год с падения примерно на 1% на фоне неблагоприятных для "быков" ожиданий перспектив предложения этого сырья и роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12% — до 53,2 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 52,52 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,97% — до 44,97 доллара за баррель.

По итогам 2018 года нефть марки WTI подешевела почти на 25%, а Brent — примерно на 20%. "Цены на нефть показали снижение по итогам 2018 года впервые за три года на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики и риска переизбытка предложения сырья", — отмечает аналитик Rivkin Securities Адиль Минхас (Adeel Minhas), мнение которого приводит агентство Рейтер.

И в новом году эти ожидания продолжают преобладать, а их усилению только способствует статистика из США, согласно которой страна в октябре сохранила мировое лидерство по добыче нефти. В понедельник управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщило, что добыча нефти в стране в октябре составила 11,537 миллиона баррелей нефти в день, что оказалось выше показателей России и Саудовской Аравии.

Кроме того, остаётся обеспокоенность за перспективы мировой экономики в целом. В частности, аналитики, мнение которых приводит агентство, отмечают, что неопределенность исходит от торгового конфликта США и Китая, перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit), а также геополитической напряженности в странах Ближнего Востока.