МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что в 2019 году на рынке нефти и природного газа сохранится волатильность, при этом цены на энергетическое сырье будут зависеть от исполнения странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи, говорится в отчете агентства.

Так, Moody's прогнозирует, что среднесрочный ценовой диапазон для нефти марки West Texas Intermediate (WTI), составит 50–70 долларов за баррель, а для природного газа Henry Hub — 2,5-3,5 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц).

Как говорится в отчете, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогает ослабить опасения "переизбытка" этого сырья на рынке. При этом цены в 2019 году будут зависеть от того, станут ли участники соблюдать производственные ограничения, и что произойдет июне, когда истечет срок действующего соглашения.

ОПЕК+ в декабре приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.

Moody's также считает, что введение в эксплуатацию новой инфраструктуры в сланцевом бассейне Permian в США в конце 2019 года снимет давление с цен на сырьевые товары.

"Между тем, мексиканский энергетический сектор сталкивается с рисками, связанными с такими факторами, как новая государственная политика, которая смещает фокус (государственной нефтяной компании — ред.) Pemex на переработку нефти вместо добычи", — добавляет агентство.