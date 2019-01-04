МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Ирак будет удерживать объемы нефтедобычи на уровне 4,513 миллиона баррелей в сутки в течение шести месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение министра нефти страны Тамера аль-Габдана.

Таким образом, сокращение добычи нефти в стране по сравнению с уровнем октября 2018 года в 4,663 миллиона баррелей в день составит 3% (или 150 тысяч баррелей в день), отметил министр. Он добавил, что страна полностью привержена соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

В декабре аль-Габдан сообщал, что Ирак в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 140 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

7 декабря ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.