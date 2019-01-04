МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут на новостях о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК+ и о предстоящих американо-китайских торговых переговорах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% — до 56,94 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,7%, до 47,87 доллара за баррель.

Позитив на рынке вызван сообщениями о сокращении нефтедобычи ОПЕК. Согласно данным опроса агентства Рейтер, добыча нефти входящими в картель странами в декабре уменьшилась на 460 тысяч баррелей в сутки. Ранее агентство Блумберг сообщало о еще большем снижении нефтедобычи ОПЕК в декабре — на 530 баррелей в день.

"Рынок, скорее всего, будет испытывать поддержку от того, что добыча нефти странами ОПЕК+ продолжит падать", — отметил в интервью агентству Рейтер аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). "Однако эти настроения неустойчивы, поскольку торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем является серьезным препятствием", — добавил эксперт.

Участники торгов надеются на улучшение торговых отношений США и Китая по итогам предстоящих переговоров между странами. В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся.