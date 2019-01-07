МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,77% — до 58,64 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,81% — до 49,31 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов удорожание нефти обеих марок превышало 3%.

Подорожание нефти вызвано позитивной реакцией рынков на новости по торговым отношениям США и КНР. В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

В понедельник утром СМИ сообщили, что торговые переговоры между США и Китаем официально начались в Пекине.

Поддерживает нефтяные цены и буровая статистика из США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 4 января, опустилось на 8 единиц, до 877 штук.