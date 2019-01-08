ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.

По их мнению, в апреле отрасль почувствует позитивный эффект от пересмотра сделки ОПЕК +, положение стабилизируется, и начнется новый виток сланцевой революции.

Остановить продолжение сланцевого бума в США сможет разве что падение стоимости нефти марки WTI до 25 долларов за баррель, но вряд ли крупнейшие мировые производители позволят цене на "черное золото" упасть так низко, уверены собеседники агентства.

РАЗВЕДКА НА МЕСТАХ

В начале декабря являвшийся тогда министром внутренних дел США Райан Зинке, в компетенции которого находились американские природные ресурсы, собрал своих подчиненных, чтобы сообщить радостную весть. "Рождество в этом году настало раньше", — радостно начал он свое выступление, а далее рассказал, что оценка запасов нефти на крупнейшем месторождении США Wolfcamp Shale на юге страны в Техасе повышена в 2,5 раза — до 46 миллиардов баррелей.

Казалось бы, теперь у американских производителей появилась реальная перспектива не только вырваться в абсолютные лидеры по добыче и экспорту энергоресурсов, но и закрепиться там надолго, обогнав главных конкурентов — Россию и Саудовскую Аравию.

Уже в сентябре США добывали порядка 11,5 миллиона баррелей в день, в то время как у России было 11,4 миллиона баррелей, у Саудовской Аравии – 10,5 миллиона, сообщало Агентство энергетической информации при минэнерго США.

КОРРЕКЦИЯ НА ПОДХОДЕ

Добыча нефти в США и сейчас продолжает увеличиваться, но рост уже не такой бурный. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 28 декабря, выросло всего на две — до 885 единиц. Это ниже, чем в среднем за год (около 2,7 буровых установок в день).

На рынке добычи энергоресурсов США идет коррекция. Всему виной резкое падение цен на нефть. С середины сентября по декабрь, когда она торговалась в коридоре 50 долларов за баррель, цена нефти обрушилась на 20%. К католическому Рождеству ситуация немного стабилизировалась — цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,79% — до 45,39 доллара за баррель. Но данные торгов указывают, что пока основной тренд все-таки на понижение.

"Мы внимательно следим за нефтяным рынком. Фьючерсы показывают тренд 40-42 доллара за баррель, и, возможно, это не предел. В январе-феврале не исключено падение цен ещё на 5-10%. Валюация (потенциал прибыльности акций в сравнении с ценой на рынке – ред.) нефтяных компаний США уже снизилась на 10-15%, и произошло это буквально за последний месяц", — говорит портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, налицо кризис в отрасли. Шостак ожидает корректировки рынка, а основной удар придется по новым компаниям.

Он добавляет, что дополнительным фактором давления на американский нефтяной сектор стало поднятие ставок ФРС до 2,25-2,5%. Это означает, что стоимость заимствований для недавно запущенных проектов, которые требуют больших инвестиций, значительно возрастает. В 2018 году ставка поднималась четыре раза, на следующий год в прогнозах еще два повышения. Аналитики Bank of America — Merrill Lynch в своем обзоре для инвесторов тоже указывают на уязвимость сырьевого сектора к укреплению доллара.

"Именно проекты, запущенные год назад и ранее, имеют шанс серьезно просесть, законсервироваться или стать банкротами", — говорит Шостак, уточняя, что настороженность инвесторов он ощутил и на примере нефтяных компаний, с которыми сотрудничает сам.

У конкурентов — нефтяных гигантов из России и Саудовской Аравии — на фоне падения цен на нефть будет преимущество в виде потенциальных мер господдержки, уверен эксперт. "Правительства этих стран видят отрасль как стратегическую. США господдержкой заниматься не будут", — говорит он.

Эксперт подчеркивает, что даже при нефти в коридоре 30-40 долларов в целом индустрия способна выжить, пусть и с потерями. "Деньги станут дороже. Однако нельзя говорить, что эта индустрия ляжет на бок", — констатирует собеседник.

Партнер консалтинговой компании EWSA Майкл Мур добавляет, что серьезный удар по нефтяной отрасли в США могут нанести лишь цены на нефть в 25 долларов за баррель и ниже – тогда можно ожидать повального сворачивания проектов и консервации вышек.

"Но это слишком высокая цена за поражение США в войне за рыночные ниши, поэтому с большой долей вероятности сделка ОПЕК+ по коррекции добычи будет оставаться в силе. Это в свою очередь будет играть на руку США, которые ни с кем договариваться не будут", — уверен он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, включая РФ, (ОПЕК+) достигли соглашения в декабре о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

СВЕТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Гендиректор вашингтонского аналитического агентства Smith"s Research & Gradings Теренс Смит согласен, что проблемы нефтяного сектора США временны и преодолимы. По его мнению, крупнейшие американские инвесторы на нью-йоркской Уолл-Стрит в целом настроены позитивно насчет будущего нефтегазовой промышленности США. По словам аналитика, ситуация временная, с середины или конца апреля Техас может ожидать новый нефтяной бум.

Шостак объяснил этот прогноз тем, что рынок как раз почувствует эффект пересмотра сделки ОПЕК+ по коррекции добычи нефти.

В Merrill Lynch указывают, что спрос на большинство сырьевых товаров в мире должен оставаться стабильным в 2019 году из-за прогнозов по укреплению глобального роста. Также ожидается более сильный, в сравнении с предыдущими прогнозами, экономический рост на развивающихся рынках, в Китае и Бразилии.

Аналитики банка не исключают, что этот позитивный прогноз может быть и скорректирован, если реализуются параллельные риски в виде, например, экономических шоков из-за торговых войн США и Китая, замедления роста в Европе или жесткого сценария по Brexit. Тогда спрос на энергоносители сократится, а значит, окажет дополнительное давление на стоимость нефтяных фьючерсов на мировых площадках.