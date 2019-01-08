МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в декабре в месячном выражении на 22 штуки, или на 1%, до 2,244 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 155 единиц, или на 7,4%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на одну штуку, или на 0,1%, и составил 1,078 тысячи штук, в Канаде — упал на 57, или на 28,8%, до 141 штуки.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц сохранилось на уровне ноября в 394 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель вырос на девять штук, или на 4%, до 231 штуки, в Африке — на пять штук, или на 4,8%, до 108 штук. В Латинской Америке показатель в месячном выражении поднялся на восемь единиц, или на 4,2%, до 197 штук. Количество установок в Европе поднялось на 12, или на 14,5%, до 95 единиц.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).