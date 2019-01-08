МИНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Белорусское государственное объединение "Белоруснефть" в 2018 году увеличило объем добычи нефти в Белоруссии на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,67 миллиона тонн, сообщила во вторник пресс-служба объединения.

В 2017 году добыча нефти в Белоруссии выросла на 5 тысяч тонн и составила 1 миллион 650 тысяч тонн.

"В прошлом году в Беларуси было добыто 1 миллион 670 тысяч тонн нефти, что стало самым высоким показателем за последние семь лет", — говорится в сообщении. При этом, по данным пресс-службы, "из новых скважин было добыто 94,4 тысячи тонн, что также стало лучшим результатом за последние 23 года".

В сообщении говорится, что в прошедшем году выполнена и самая масштабная программа по бурению: Светлогорским управлением буровых работ за год пройдено 137,4 тысячи метров горных пород. В результате пробурены 49 скважин, что позволило обновить исторический максимум 1975 года, когда специалисты прошли 135,7 тысячи метров пород и построили 43 скважины.

В пресс-службе отметили "рекордные цифры" и в области проведения работ по гидроразрыву пласта: 57 операций проведено в Белоруссии, это самый высокий результат за 10 лет, и 156 в зарубежных проектах компании (в России – 85, на Украине – 71).

Производственное объединение "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.