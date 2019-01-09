МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,4 миллиона баррелей, до 439 миллионов баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, осталась на уровне прошлой недели в 11,7 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона.

Запасы бензина при этом выросли на 8,1 миллиона баррелей, или на 3,4%, до 248,1 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 3,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 10,6 миллиона баррелей, или на 8,2%, составив 140 миллионов баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,9 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране сохранился на уровне прошлой недели в 649,1 миллиона баррелей.