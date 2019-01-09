МИНСК, 9 янв — ПРАЙМ. Белорусское государственное объединение "Белоруснефть" планирует в текущем году увеличить объем добываемой в стране нефти до 1,69 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе объединения.

В 2018 году "Белоруснефть" увеличило объем добычи нефти в Белоруссии на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,67 миллиона тонн. Таким образом, ожидаемый прирост добычи нефти в 2019 году составит также около 1,2%.

"Уже в 2019-м планируется увеличить (добычу — ред.) на 20 тысяч тонн – до 1 миллиона 690 тысяч тонн", — отметили в пресс-службе.

По информации ее представителей, по планам, "прирост запасов углеводородов должен полностью ее компенсировать". Как отметили в пресс-службе, реализации планов по приросту запасов планируется добиться, в частности, за счет увеличение коэффициента нефтеотдачи, доразведки, поисково-разведочного бурения.

По информации пресс-службы, "в 2019 году планируется побить прошлогодние рекорды по объемам полевых сейсморазведочных работ 3D и поисково-разведочного бурения". Поиски нефтяных залежей сосредоточат в Центральной структурной зоне Припятского прогиба – на Северо-Омельковщинской, Макановичской и Восточно-Макановичской площадях, а также в Северной зоне – на Иповской и Пасечной подсолевых структурах.

Производственное объединение "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.