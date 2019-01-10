МЕХИКО, 10 янв /ПРАЙМ/. Канадская Husky Energy рассматривает возможность продажи своих заправочных станций и НПЗ в Канаде, говорится в сообщении компании.

Husky решила пересмотреть свой портфель активов и изучить возможность продаж в сфере переработки, чтобы сосредоточиться на проектах в Атлантике в Канаде и странах АТР, уточнила компания.

Речь идет о заводе Принц Джордж в Британской Колумбии мощностью 12 тысяч баррелей в день. Сеть автозаправок компании состоит из более чем 500 станций, центров и распределяющих узлов.

При этом Husky уточнила, что параметры будущих сделок не зависят от потенциального приобретения энергокомпании MEG Energy. Как сообщалось, осенью совет директоров MEG отклонил предложение Husky Energy о покупке за 6,4 миллиарда канадских долларов (около 5 миллиардов долларов США).

Husky Energy — одна из крупнейших энергокомпаний в Канаде, основана в 1938 году в Вайоминге (США), в 1946 году головной офис переехал в Канаду. Базируется в Калгари, провинция Альберта, работает в Канаде, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.