МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Норвегия ухудшила прогноз по добыче нефти в 2019 году до самого низкого уровня за 30 лет, следует из сообщения Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

По данным ведомства, в 2018 году нефтедобыча в стране сократилась на 6,9% — до 86,2 миллиона кубометров (1,49 миллиона баррелей в сутки) с 92,2 миллиона кубометров (1,59 миллиона баррелей в сутки).

В текущем году спад продолжится и добыча нефти уменьшится еще на 4,8% — до 82,2 миллиона кубометров (1,42 миллиона баррелей в день), считает NPD. Этот уровень оказался заметно ниже предыдущего прогноза на 2019 год в 87,2 миллиона кубометров и стал минимальным за 30 лет, отмечает агентство Рейтер.

При этом ожидается, что в 2020 году объемы нефтедобычи в Норвегии снова возрастут, главным образом за счет месторождения Johan Sverdrup в Северном море. Организация также отмечает некоторую неопределенность в прогнозах добычи, которые зависят от темпов бурения новых скважин, сроков ввода в эксплуатацию новых месторождений и регулярности добычи на месторождениях.

Добыча на действующих месторождениях и уже утвержденных проектах составит 90% прогнозируемой добычи в период с 2019 по 2023 год. Ожидается, что оставшиеся 10% в основном будут получены благодаря повышению нефтеотдачи месторождений. К концу пятилетнего периода ожидается также начало добычи на ряде месторождений, решение о разработке которых еще не было окончательно принято, сообщает NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.