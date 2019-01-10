МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству начать поставки нефти в страну через порты Балтии. По его мнению, с соседями можно договориться о переработке этой нефти на белорусских НПЗ с последующей поставкой нефтепродуктов в Прибалтику. Для последней это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам, предположил глава государства.

В настоящее время именно из РФ в Белоруссию поставляется основной объем энергоносителей. В последние годы поставки в страну составляли более 20 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа.

Условия достаточно выгодные для Минска: страна беспошлинно получает из России до 24 млн тонн нефти в год, в том числе 18 млн тонн для переработки на своих НПЗ, а в отношении остальной части Минск имеет право реализовать механизм "перетаможки". По данным "Белнефтехима", на нефтеперерабатывающих заводах республики в 2018 году было переработано около 18,2 млн тонн углеводородного сырья.

Однако на фоне разногласий по налоговому маневру тема альтернативных поставок вновь всплыла. Лукашенко поручил правительству изыскать такие источники. Ранее было отработано несколько маршрутов поставки и источников "альтернативной нефти": с Ближнего Востока, из Азербайджана, из Латинской Америки. Однако в общем объеме это было несущественно.

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, найти альтернативу возможно, но не так уж легко, учитывая объемы.

"Россия — крупнейший поставщик нефтепродуктов в Европу, найти другого такого же поставщика будет нелегко", — рассуждает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

По его словам, Белоруссия сможет покупать нефть у Норвегии или Саудовской Аравии для переработки, при этом бензин продавать как внутри страны, так и в Европу, где цены выше, чем в России.

Наиболее вероятен маршрут поставок норвежской нефти через страны Балтии для переработки на белорусских заводах, с последующим реэкспортом топлива в европейские страны. Однако с учетом транспортных затрат закупка нефти у Норвегии с транспортировкой через страны Балтии обойдется гораздо дороже, чем у России.

В свою очередь, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков не сомневается, что нефть купить можно у кого угодно. "Но вот сделать это дешевле рынка нельзя, поэтому существенной разницы, купить ее у РФ или у кого-то другого, не будет. Транспортное плечо в данном случае не позволяет сэкономить – разница в цене между трубопроводными и транспортными поставками составляет доли процента", — указал он.

На отсутствии экспортных пошлин между союзными государствами можно сэкономить гораздо больше. Поэтому российский вариант представляется сегодня наиболее выгодным для Минска. Продать нефтепродукты странам Балтии дешевле рынка тоже не получится, вне зависимости, где была приобретена нефть для их изготовления. А вот дороже – запросто, особенно если себестоимость нефти из других источников окажется выше.

СПЛОШНАЯ ПОЛИТИКА

Поэтому заявления Лукашенко выглядят в большей степени политическими, нежели продиктованными экономической целесообразностью, полагают эксперты.

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Своими заявлениями Минск пытается в очередной раз политически "надавить" на Россию в части сохранения льготных цен на поставляемые нефтепродукты, ведь смена поставщика приведет к серьезному снижению прибыли белорусской нефтепереработки, отмечает Коптелов.

Что касается России, то ей не очень важно, кому именно продать нефть. Если Белоруссия откажется от закупок или сократит их, значит, этот объем уйдет с рынка. Возникнет необходимость заполнить его, что мы с легкостью сможем сделать. "Нефть – глобальный товар, и его транспортировка, в отличие от газа – не проблема", — уверен Танурков.

Даже если закупки российской нефти со стороны Белоруссии и прекратятся, российская экономика не пострадает, ведь основным покупателем всегда были европейские страны. Именно на их долю приходится более 30% поставок из РФ.

С другой стороны, для России вопрос реэкспорта нефтепродуктов из Белоруссии уже не экономический, а скорее политический, ведь Украина закрывала часть своих потребностей в топливе за счет реэкспорта российской нефти, поставляемой в Белоруссию по льготному тарифу. Поэтому не исключено, что белорусский демарш с нефтью – если он все же будет реализован – лишит Киев такой возможности. По крайней мере, по прежней цене.