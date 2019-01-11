МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В начале 2019 года цены на нефть восстановились после падения в конце прошлого года. Цены на Brent и WTI в пятницу превышали $62/барр. и $53/барр. соответственно. По мнению экспертов Morgan Stanley, ситуация на мировом рынке будет более сбалансированной в 2019 году по сравнению с годом ранее, когда наблюдался переизбыток предложения. Баланс между спросом и предложением обеспечит восстановление нефтяных котировок, но одновременно с этим ограничит подорожание энергоносителей.

СИТУАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

В Morgan Stanley полагают, что падение цен в конце прошлого года было избыточным из-за нестабильности на финансовых рынках и последовавшей распродажи нефтяных активов. Кроме того, в конце прошлого года на нефтяном рынке сложились крайне негативные фундаментальные факторы: ожидание снижения спроса, распродажа нефтяных фьючерсов и увеличение запасов углеводородов в мире.

ОПЕК+ также способствовала падению нефтяных котировок, отменив ограничение добычи и значительно увеличив предложение сырья на глобальном рынке. Второе соглашение, достигнутое ОПЕК+ в декабре 2018 года, направлено на исправление ситуации, но для восстановления баланса требуется время.

Эксперты Morgan Stanley полагают, что повторяется ситуация начала 2017 года, когда вступило в силу первое соглашение ОПЕК+, направленное на достижение баланса спроса и предложения и недопущения обвала цен. Однако до начала действия соглашения участники ОПЕК+ максимально увеличили добычу. В результате, запасы нефти в мире выросли, несмотря на снижение добычи в начале 2017 году, поскольку объемы, добытые в конце предыдущего года, поступили в хранилища, расположенные в Европе и Северной Америке. Только во второй половине 2017 года запасы в мире стали уменьшаться, что привело к росту нефтяных котировок.

ПРОГНОЗ ПО MORGAN STANLEY

В Morgan Stanley считают, что такой же сценарий может повториться в этом году. Форвадная кривая для Brent пошла резко вверх, а на рынке фьючерсов сложилась ситуация контанго – контракты с ранним сроком исполнения торгуются с дисконтом по отношению к контрактам с более поздним сроком исполнения. Также сейчас наблюдается увеличение запасов нефти в плавучих хранилищах. В связи с этим специалисты Morgan Stanley полагают, что $65/барр. является потолком для сорта Brent.

Контанго и рост запасов в плавучих хранилищах свидетельствуют о достаточном или даже избыточном предложении на мировом нефтяном рынке. Вне сомнения, сокращение добычи странами ОПЕК+ возымеет эффект, но это для этого потребуется время. В связи с этим банк ожидает, что средняя цена на Brent в этом году составит $61/барр. – на $8/барр. меньше по сравнению с предыдущем прогнозом. При этом не исключаются скачки цен на Brent до $65/барр. и выше. По расчетам специалистов инвестиционного банка, в 2018 году избыток предложения нефти составил около 0,6 млн барр./сут., но в этом году ситуация выглядит более позитивно для нефтедобывающих стран.

"Спрос в 2019 году вырастет на 1,2 млн барр./сут., сокращение со стороны ОПЕК составит 1,1 млн барр./сут. При этом, рост добычи в странах вне ОПЕК достигнет 1,6 млн барр./сут. Мы ожидаем, что предложение и спрос будут находиться в равновесии на протяжении года – улучшение по сравнению с 2018 годом", — делает вывод Morgan Stanley.

УВЕРОВАЛИ В СЛАНЕЦ

Однако ситуация на нефтяном рынке очень динамичная. Решение ОПЕК+ сократить добычу способствует росту нефтяных цен. Однако цена на североамериканский эталонный сорт WTI выше $50/барр. является сильнейшим стимулом для наращивания добычи сланцевой нефти в США. В Wood Mackenzie и Rystad Energy уверены, что страны вне ОПЕК увеличат добычу на 2-3 млн барр./сут. до конца 2020 года – больше, чем объем прироста потребления в мире.

Если прогноз двух компаний оправдается, то меры по ограничению добычи со стороны ОПЕК+ придется продлить на следующий год. Это означает, что ОПЕК+ придется уступить еще большую долю нефтяного рынка другим странам – прежде всего США. В связи с этим возникают сомнения: пойдет ли ОПЕК+ на такие уступки, сможет ли обеспечить соблюдение взятых обязательств всем участниками соглашения. Однако уже сейчас можно утверждать, что ОПЕК+ придется продлить соглашение на вторую половину 2019 года для сохранения стабильности на нефтяном рынке.

СПРОС НА СРЕДНИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ ПОДДЕРЖИТ НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ

Рост добычи сланцевой нефти в США и ограничение добычи со стороны ОПЕК+ ведет к избытку предложения легкой нефти на мировом рынке. В Западном Техасе добывается в основном легкая нефть, сырье из стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, более тяжелое. Цены на автомобильный и прямогонный бензин растут очень медленно, как следствие быстрого увеличения предложения легкой нефти. Нефти средней плотности поставляется на рынок не в столь больших объемах, что привело к повышению цен на дизельное топливо.

Диспаритет между предложением легких и более тяжелых сортов нефти увеличится в этом году, считают многие эксперты. Международная морская организация (ММО) установила более жесткие требования к судовому топливу, которые вступят в силу с начала 2020 года, что повысит спрос на дизель и другие средние дистилляты.

Эксперты давно предупреждали о росте нефтяных цен в связи с ужесточением требований ММО к судовому топливу, спрос на которое в мире растет.