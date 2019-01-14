МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Иран продаст один миллион баррелей через Иранскую энергетическую биржу (IRENEX) по цене 52,42 доллара за баррель, сообщило агентство Shana.

По его данным, нефть будет продавать Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) партиями по 35 тысяч баррелей 21 января, в понедельник.

"Это будет третий раз, когда государственная компания будет предлагать нефть частному сектору на международной арене IRENEX", — отмечает агентство. В ноябре компания продала 700 тысяч баррелей через биржу, в октябре — 280 тысяч.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции США, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.