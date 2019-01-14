МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Китай в 2018 году остался крупнейшим импортером нефти в мире, удерживая отнятое у США в 2017 году лидерство, пишет агентство Рейтер со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Импорт нефти в Китай в 2018 году поднялся на 10,1% год к году — до рекордных 461,9 миллиона тонн, или 9,24 миллиона баррелей в день.

В декабре импорт нефти КНР увеличился на 30% в годовом выражении и достиг отметки в 43,78 миллиона тонн, или 10,31 миллиона баррелей в день, пишет агентство. Показатель удерживается выше отметки в 10 миллионов баррелей в день второй месяц подряд, в ноябре он составлял 10,43 миллиона баррелей в день.

Импорт газа в Китай, включая сжиженный природный газ (СПГ), за весь прошлый год вырос на 31,9% по сравнению с 2017 годом — до 90,39 миллиона тонн, по этому показателю страна также занимает первое место в мире. Импорт газа КНР в декабре достиг рекорда в 9,23 миллиона тонн, что на 17% выше к декабрю 2017 года. В ноябре показатель составлял 9,15 миллиона тонн, пишет агентство.