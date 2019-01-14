МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 2018 года выросли на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 118,42 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти за 11 месяцев вырос на 0,6% — до 236,6 миллиона тонн.

В ноябре Россия увеличила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с октябрем — до 22,95 миллиона тонн. Доходы снизились на 5,7% — до 11,736 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-ноябрь вырос на 0,4% — до 138,448 миллиона тонн, в денежном выражении — на 35%, до 72,138 миллиарда долларов. В ноябре экспорт нефтепродуктов увеличился на 3,7% по сравнению с октябрем — до 11,787 миллиона тонн, в денежном выражении — на 6,1%, до 6,878 миллиарда долларов.

Россия в январе-ноябре увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 35,1 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 5,9%, до 202,2 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-ноябре выросли на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 5 миллиардов долларов.

В ноябре экспорт СПГ снизился на 56,8% по сравнению с октябрем — до 1,8 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ снизились на 28,5% — до 340 миллионов долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в январе-ноябре выросли на 30,1% — до 44,6 миллиарда долларов. Экспорт газа в ноябре вырос на 6,8% по сравнению с октябрем — до 18,7 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в ноябре выросли на 2,6% — до 4,7 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров природного газа на 38,1 миллиарда долларов и 24,4 миллиона кубометров СПГ на 3,17 миллиарда долларов.