МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" не отказывается от идеи иска к "Роснефти" из-за просрочки запуска отвода на Комсомольский НПЗ, вернется к теме после его запуска, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы по-прежнему считаем, что это надо будет сделать (подать иск — ред.), все службы сейчас скрупулезно считают потери. Мы к этой теме вернемся в практическом плане, как только будет решен полостью вопрос с запуском отвода на завод. Сейчас ситуация подвешенная, изменений нет, но счетчик считает", — сказал он, отвечая на вопрос по возможному иску из-за просрочки подключения завода к трубопроводу.

Он напомнил, что со стороны "Транснефти" работы были завершены еще в мае 2018 года.

"На первый квартал на прокачку на Комсомольский НПЗ заявки нет… Годовая заявка — 4,5 миллиона тонн", — добавил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

По его словам, устранить все замечания завод должен к 24 января, при этом тариф на прокачку еще не согласован.

Нефтепровод "ВСТО — Комсомольский НПЗ" может обеспечить доставку 8 миллионов тонн нефти в год на нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, что должно позволить сократить издержки доставки сырья. Протяженность нефтепровода составляет 293 километра, линий внешнего электроснабжения — 62 километра. Проект предусматривал сооружение головной нефтеперекачивающей станции (НПС) с резервуарным парком объемом 80 тысяч кубометров, двух промежуточных НПС и проезда вдоль трассы.