МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и мониторингового комитета в Баку 17-18 марта, а министерские встречи — 17-18 апреля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

"ОПЕК+ планирует заседания комитета в Баку 17-18 марта; министерские встречи в Вене 17-18 апреля", — пишет агентство.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.