МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время проведения Гайдаровского экономического форума замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак сообщил о наличии "неформального плана" оздоровления венесуэльской экономики, который был разработан в России. По словам Сторчака, между Москвой и Каракасом достигнута договоренность о реструктуризации венесуэльского долга.

Находясь в тяжелом экономическом положении, Венесуэла намерена остановить падение добычи и возродить нефтяную отрасль страны с помощью иностранных кредитов, прежде всего российских. Однако инвестиции в богатую ресурсами латиноамериканскую страну связаны с большими рисками – прежде всего из-за позиции США, которые намерены ужесточать санкции против Венесуэлы.

РАЗВИТИЕ ЗА СЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ

Вступивший 10 января в должность на очередной шестилетний срок президент Венесуэлы Николас Мадуро обещает увеличить добычу нефти в стране до 5 млн барр./сут. к 2025 году. Рост добычи будет обеспечен при финансовой помощи России и других стран, которые будут содействовать возрождению венесуэльской экономики – прежде всего нефтяной отрасли страны.

Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики страны

В понедельник во время обращения к нации Мадуро сообщил о согласии России, Китая, Турции и даже Катара предоставить средства, необходимые для роста добычи. "Я – не обыватель, не капиталист, но я – не тупица… Если кто-то предлагает частный капитал или знает, как восстановить компанию, разве я не должен этим воспользоваться?" – сказал венесуэльский президент.

Мадуро стал наследником Уго Чавеса на посту президента Венесуэлы и лидера Боливарианской революции в 2013 году. После обвала цен на нефть в конце 2014 года в стране разразился затяжной экономический кризис, который привел к стремительному падению производства, прежде всего в нефтяной отрасли.

На Западе основной причиной кризиса считают нежелание Каракаса "проводить структурные реформы", используя меры жесткой экономии. Одной из таких мер является отмена субсидий на моторное топливо, цена на которое в Венесуэле крайне низкая. По мнению западных экспертов, власти Венесуэлы не стремятся к преодолению кризиса, а загоняют проблемы внутрь.

Однако на Западе умалчивают основную причину падения производства в Венесуэле – санкции со стороны США, которые прекратили предоставление технологий и поставки оборудования для добычи и переработки тяжелой и сверхтяжелой нефти. Кроме того, тотальная зависимость Венесуэлы – как и всей Латинской Америки – от американской финансовой системы также препятствует развитию национальной экономики в условиях жесткой конфронтации США и других стран Запада, которые не признают законность переизбрания Мадуро на второй срок.

К сожалению, лидеры Боливарианской революции не уделяли должного внимания сокращению зависимости от США в технической и финансовой сферах.

НЕФТЯНАЯ СТРАНА БЕЗ НЕФТИ

Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире, которые превышают 47 млрд тонн (свыше 300 тыс. барр./сут.). Однако три четверти запасов являются тяжелой или сверхтяжелой, добыча которых до недавнего времени считалась экономически нерентабельной. Извлечение такой нефти и доведение ее товарного качества – процесс затратный и технически сложный. Кроме того, традиционно все технологии и оборудование, используемые для разработки нефтяных месторождений в Венесуэле, поставлялись исключительно из США.

После обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом американские компании стали сворачивать сотрудничество с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Кроме того, США активно стимулировали отток специалистов из PDVSA, что привело к острой нехватке квалифицированного персонала.

Экспорт нефти – основной источник поступления валютной выручки в латиноамериканскую страну, поэтому возрождение экономики невозможно без восстановления добычи нефти.

По данным западных агентств, добыча нефти в Венесуэле в настоящее время немногим превышает 1 млн барр./сут. – самый низкий уровень за последние 30 лет. В 2001 году добыча в стране достигла рекордного уровня – 3,1 млн барр./сут.

Экспорт венесуэльской нефти также снижается и в прошлом году упал до 1,245 млн барр./сут. по сравнению с 2,3 млн барр./сут. в 1998 году – самым большим объемом в истории страны.

У МАДУРО ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Мадуро намерен добиться увеличения добычи нефти в стране до 5 млн барр./сут. к 2025 году. При этом, лидер Боливарианской революции планирует обеспечить приток инвестиций и привлекать средства и новые технологии за рубежом.

"Пять миллионов баррелей в сутки в 2025 году – это возможно при условии привлечения инвестиций и технологий", — заявил Мадуро. Каракас также готов расширить сотрудничество с зарубежными компаниями в рамках СП, ведущих разработку в поясе реки Ориноко, где находятся крупнейшие месторождения тяжелой и сверхтяжелой нефти.

Кроме того, Мадуро распорядился продавать за рубеж 15% от добываемой нефти за криптовалюту Petro, которая привязана к цене на венесуэльскую нефть. Однако ранее делались заявления о продаже всех экспортных объемов исключительно за Petro. Использование криптовалюты позволяет проводить транзакции вне всевидящего ока Вашингтона и таким образом избежать финансовых санкций как против государственной PDVSA, так и против ее зарубежных партнеров.

"Я беру на себя ответственность за повышение добычи на всех наших месторождениях. Ставлю свою жизнь, свою честь в борьбе за это," – сказал Мадуро.

По его мнению, привлечение финансовых средств из-за рубежа позволит решить технические проблемы и "сделать скачок в добыче до глобального уровня". Однако для этого придется изменить условия работы СП, которые разрабатывают нефтяные месторождения – прежде всего в бассейне Ориноко.

В декабре прошлого года венесуэльский президент посетил Москву с официальным визитом и встретился с Владимиром Путиным. По словам Мадуро, во время визита между Россией и Венесуэлой были подписаны инвестиционные соглашения на $5 млрд. Средства должны быть направлены на модернизацию производства и повышение добычи нефти. В 2019 году ожидается рост добычи на 1 млн барр./сут.

Однако для "оздоровления" венесуэльской экономики потребуются не только финансовые средства. Необходимо располагать технологиями и оборудованием для добычи и переработки тяжелой и сверхтяжелой нефти, а также квалифицированными кадрами.

ЧАСТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СМЕНИТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Российские и китайские нефтяные компании до недавнего времени были единственными кредиторами Венесуэлы, с которыми Каракас расплачивается поставками нефти. Однако из-за тяжелого затяжного экономического кризиса и падения производства поставки не осуществляются в установленные сроки.

В конце 2018 года западные агентства сообщили о визите в Каракас главы "Роснефти" Игоря Сечина для урегулирования проблем с отгрузками венесуэльской нефти в счет предоставленных кредитов. По данным российских источников, на 30 сентября 2018 года задолженность Венесуэлы составила $3,1 млрд из $6,5 млрд, предоставленных российской компанией. Полностью Каракас планирует расплатиться до конца 2020 года.

Теперь на смену отдельным компаниям должны прийти государственные структуры. При этом, государственная PDVSA еще не выплатила предыдущие кредиты. По-видимому, к России и Китаю готовы присоединиться фонды Катара и Турции – новые enfants terribles в мировой политике.

Венесуэла обладает богатейшими ресурсами и безусловно представляет интерес для инвесторов, в том числе из России. Однако любые инвестиции – особенно в условиях санкций со стороны с США – должны быть экономически обоснованы, даже в такую богатую ресурсами страну как Венесуэла.