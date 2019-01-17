МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2019 году до 11,49 миллиона баррелей в сутки с 11,44 миллиона, говорится в январском докладе организации.

Организация отмечает, что дополнительными источниками добычи нефти, ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) и конденсата в 2019 году для страны могут быть такие проекты, как Уватский, "Ванкорнефть", "Мессояха", "Ямал СПГ" и Восточно-Сибирские проекты, отмечается в релизе.

Добыча в России в 2018 году оценивается в 11,35 миллиона баррелей в сутки против 11,33 миллиона в декабрьском докладе. Добыча жидких углеводородов в РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.

Также повышена оценка добычи в РФ в четвертом квартале минувшего года — на 59 тысяч баррелей, до 11,61 миллиона баррелей в сутки.

Предварительная оценка объема добычи в России в декабре составила 11,65 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей выше показателя ноября и на 500 тысяч баррелей больше декабря 2017 года. При этом, согласно данным вторичных источников, показатель за декабрь 2018 года побил новый постсоветский рекорд, с чем и связан пересмотр по добыче как в четвертом квартале 2018 года, так и за весь год.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017–2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре минувшего года ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией — на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.