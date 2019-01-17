БЕЛГРАД, 17 янв — ПРАЙМ. Россия не может резко снизить уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но будет стремиться это сделать быстрее, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Во-первых, когда мы обсуждали этот вопрос в декабре на подписании соглашений, мы изначально говорили о том, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом публично. У нас особые условия. У нас зимний период, у нас низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия добычи. Поэтому у нас в принципе невозможно резко обеспечить снижение добычи", — сказал Новак.

"Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее…. Россия привержена этим договоренностям", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017–2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ заключили новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией — на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.