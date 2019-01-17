МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Италия, Греция и Тайвань прекратили закупки иранской нефти сразу же по введении американских санкций против Ирана, несмотря на то, что все три страны были временно исключены из условия не покупать нефть, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на руководителей нефтяных компаний этих стран и чиновника США.

"Несмотря на получение исключений, три страны — Тайвань, Италия и Греция — практически сразу прекратили закупки иранской нефти… потому что они не смогли найти способы соблюдать другие санкции США, включая запреты на перевозку грузов, страхование и проведение банковских расчетов с Ираном", — пишет издание, уточняя, что Тайвань до санкций закупал 16 тысяч баррелей иранской нефти в день, а Италия и Греция — по 300 тысяч.

Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук подтвердил, что три исключенные из санкций страны прекратили закупки нефти у Ирана, но не уточнил, какие именно. Хук добавил, что, по его мнению, европейские компании не нуждаются в специальном механизме платежей с Ираном, который пытается проработать ЕС.

"Мы не видим никакого спроса со стороны корпораций на такой механизм… Если бы вы были главой крупной международной компании и вам дали бы выбрать между поддержанием бизнеса с Ираном или с США, то это было бы самое быстрое ваше решение", — завил Хук, подразумевая выбор в пользу США. Он добавил, что Штаты рассматривают дополнительные меры для сведения покупок иранской нефти к нулю.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале ноября были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана.

При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.