МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российская компания "Газпром межрегионгаз" заявила о намерении обжаловать решение суда города Грозный обязать компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги жителей региона за газ в размере 9 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаза".

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", — сказали в пресс-службе "Газпром межрегионгаза".

Напомним, что ранее заводской районный суд Грозного вынес решение о списании долгов населения как "безнадежные к взысканию". Такое требование было выдвинуто прокуратурой региона.

По мнению истца, требования компании оплатить долги населения за газ создавали в обществе социальную напряженность, а также могли повлечь протестные выступления населения в регионе.

Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию.

Сотрудники газовых служб регулярно проводят рейды в населенных пунктах республики, которые нередко заканчиваются отключением неплательщиков от газо- и электроснабжения.

По мнению пресс-секретаря главы Чеченской республики Альви Каримова, решение суда является справедливым и основано на сложившихся реалиях и суд при принятии решения "учитывал обстоятельства, при которых эта задолженность образовалась".