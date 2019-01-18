МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия по полной реализации сделки по сокращению добычи, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Комитет призывает все страны-участница декларации о сотрудничестве усилить меры по полной и своевременной реализации корректировок поставок для обеспчения баланса нефтяного рынка в 2019 году", — говорится в материале.

В сообщении напомнили, что очередная тринадцатая встреча JMMC состоится в Баку 18 марта 2019 года.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.