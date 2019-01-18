МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в Иране в декабре достигла минимума с 2015 года, снизившись на 520 тысяч баррелей в сутки от уровня октября — до 2,8 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

"Производство нефти в Иране в декабре упало на 170 тысяч баррелей в сутки месяц к месяцу (то есть к ноябрю – ред.), до 2,8 миллиона баррелей в сутки…. Добыча и экспорт упали до самого низкого уровня с 2015 года", — говорится в материале. Как следует из представленной таблицы, к октябрю добыча нефти в Иране снизилась на 520 тысяч баррелей в день, а по сравнению с декабрем 2017 года — на 1,03 миллиона баррелей в сутки.

"Поставки (на экспорт – ред.) сырой нефти упали примерно до 940 тысяч баррелей в сутки, согласно данным отслеживания танкеров. При этом многие танкеры Ирана отключили свои транспондеры, пытаясь обойти санкции США, таким образом, отслеживать продажи нефти стало сложнее", — отмечает МЭА.

"Общий объем продаж нефти (вместе с конденсатом — ред.), по-видимому, немного вырос — до более чем 1,3 миллиона баррелей в сутки после того, как поставки конденсатов выросли до 360 тысяч баррелей в сутки в декабре с нуля в предыдущем месяце. Впервые с июня Южная Корея, получившая разрешение США, импортировала конденсаты", — говорится в докладе.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе с Тегераном и о восстановлении всех санкций, в том числе вторичных, то есть в отношении тех, кто ведет бизнес с Ираном. Санкции, касающиеся экспорта иранской нефти, вступили в силу 5 ноября, однако США сделали временные исключения из них для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции.