МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. РФ сможет сохранить текущий уровень добычи нефти в среднесрочной перспективе, но через 10 лет возможно её снижение, считает глава "Росгеологии" Роман Панов.

"На мой взгляд, на среднесрочную перспективу, если мы говорим в горизонте 7-10 лет, рисков объективных я не вижу для того, чтобы мы снизились от текущего объема добычи, потому что у крупных компаний-недропользователей есть подготовленные к вводу в эксплуатацию объекты — это и Юрубчено-Тохомская группа у "Роснефти", например", — сказал журналистам Панов.

"Но если мы смотрим за горизонт 7-10 лет, то, действительно, за последние 15 лет объем воспроизводства минерально-сырьевой базы нефти с точки зрения новых месторождений, составлял 20-25%, все остальное делалось за счет доразведки флангов и переоценки старых запасов. Накопленный дефицит определенный существует, и он продолжает формироваться", — отметил он.

По мнению Панова, для поддержания текущего уровня добычи нефти в долгосрочной перспективе, необходимо вести работу по поиску новых нефтегазоносных провинций, а также разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и месторождений на шельфе Арктики.

"И, возможно, если государство сможет простимулировать малые и средние компании, это работа с мелкими и средними месторождениями. По нашим оценкам, до 100 миллионов тонн добыча может быть в год по мелким месторождениям. Это задача, которую могли бы решать малые компании. Но их немного, и нормативная база не позволяет им эффективно сейчас встроиться в добычной процесс", — сказал Панов.

Он подчеркнул, что для сохранения текущих объемов добычи нефти необходимо увеличение объемов государственного финансирования на геологоразведочные работы с 30 миллиардов рублей в год до 60-80 миллиардов рублей в год. "Без этого есть высокие риски того, что за горизонтом 7-10 лет может начаться резкое снижение (добычи нефти — ред.)", — отметил он.

Добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году — до 556 миллионов тонн.