ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 год на 9,81 доллара по сравнению с октябрьским прогнозом — до 58,95 доллара за баррель, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была 68,58 доллара в 2018 году. Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 58,95 доллара за баррель в 2019 году и 58,74 доллара за баррель в 2020 году", — говорится в докладе фонда.

В октябре прошлого года МВФ прогнозировал мировые цены на нефть на 2018 и 2019 годы на уровне 69,38 и 68,76 доллара за баррель соответственно.