МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Норвежская государственная Equinor (бывшая Statoil) приостановила бурение разведочной скважины Gjoekaasen на шельфе Баренцева моря из-за поломки буровой установки на прошлой неделе, сообщила компания агентству Рейтер.

Ранее в понедельник Управление по безопасности в нефтегазовой промышленности Норвегии сообщило, что инцидент произошел 16 января, когда буровая установка West Hercules, принадлежащая нефтесервисной компании Seadrill, бурила скважину Gjoekaasen, оператором которой является Equinor. По неизвестным причинам отключился нижний блок водоотделяющей колонны на противовыбросовом превенторе — устройство для защиты подводной скважины и предотвращения выбросов. Никто из работников не пострадал, вредных выбросов зарегистрировано не было. Ведомство проведет расследование происшествия.

"Операции приостановлены до тех пор, пока мы не узнаем причину отключения. Владелец буровой установки Seadrill начал расследование инцидента, Equinor в нем также участвует", — заявил агентству представитель Equinor.

Скважина Gjoekaasen относится к высокопроизводительным скважинам с высокой степенью риска. Ее извлекаемые запасы могут составить от 26 миллионов до 1,4 миллиарда баррелей нефти.

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — норвежское государство.