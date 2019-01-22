ДАВОС, 22 янв — ПРАЙМ. Eni была вынуждена приостановить работу с "Роснефтью" в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, сообщила РИА Новости председатель совета директоров итальянской Eni Эмма Марчегалья.

"К сожалению, нет (не продолжаем работу по проектам в Черном и Баренцевом море с "Роснефтью" — ред.) из-за санкций", — сказала она.

В октябре сотрудник аппарата правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте сообщал, что итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, обсуждается временная приостановка проектов на шельфе Баренцева моря. Глава "Роснефти" Игорь Сечин тогда заявлял, что сотрудничество российской компании и Eni идёт по графику, из совместных проектов партнеры не выходили.

В Eni в октябре оставили без комментариев сообщения о выходе из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, а также о временной приостановке проектов в Баренцевом море, назвав их слухами.

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

Газета "Коммерсант" в мае 2018 года со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний писала, что вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе. В обеих компаниях после этого сообщили, что "Роснефть" и Eni остаются партнерами по совместным проектам.