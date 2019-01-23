ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сбалансируется в первом квартале 2019 года, заявил глава BP Боб Дадли РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, мы все можем ожидать некоторой волатильности нефтяных стран, с учетом уровня производства на мировом рынке, который вернется к балансу в первом квартале. Волатильность и цены — это довольно непредсказуемая вещь", — сказал Дадли.

По его мнению, страны ОПЕК+ смогут определиться с продлением сделки лишь по итогам первого квартала, пока слишком рано делать прогноз.

"Я вижу, что они хорошо работают друг с другом (страны ОПЕК+ — ред.). Я думаю, им стоит встретиться в марте или в апреле и, возможно, будет больше ясности с санкциями. Я думаю, пока слишком рано", — сказал Дадли, отвечая на вопрос, стоит ли странам ОПЕК+ и дальше продлевать сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля.