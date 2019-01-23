МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. По итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, а также отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и сельского населения, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов", — заявил он.

"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", — также отметил Джус.

Газета "Коммерсант" 22 января со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов, при котором при потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт в час — по повышенному, а более 500 кВт в час — по "экономически обоснованному". Потребление будет фиксироваться на лицевой счет, а не на человека. В то же время министерство хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.