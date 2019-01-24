МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Крупнейшая нефтесервисная компания — Schlumberger — предупреждает о сокращении объема буровых работ на сланцевых месторождениях США, что неминуемо приведет к снижению добычи и неопределенности на нефтяном рынке в 2019 году. Капитальные затраты американских нефтяных компаний на поддержание добычи сланцевой нефти значительно возрастут в 2019 и в последующие годы. EIA (Управление энергетической информации США) ожидает снижения темпов роста добычи нефти в стране в 2019-2020 годах.

Резкое снижение нефтяных цен в конце прошлого года напугало американские компании, ведущие добычу сланцевой нефти. Во время селекторного совещания, посвященного подведению итогов 2018 года, глава Schlumberger Паал Кибсгаард заявил, что сланцевые компании стали более консервативно относиться к увеличению капитальных затрат с целью наращивания добычи, отложив инвестиции в геологоразведку и добычу на более поздний срок. Три месяца назад ситуация была иной – почти все сланцевые компании планировали в 2019 году значительный рост капитальных затрат с целью увеличения добычи.

В этом году капитальные затраты в "сланцевую индустрию" не увеличатся и могут даже сократиться по отношению к 2018 году, что приведет к сокращению объема буровых работ, сказал Кибсгаард. Американские нефтяники сосредоточатся на введении в эксплуатацию пробуренных, но неосвоенных скважин, количество которых значительно выросло в последние два года. Это позволит поддерживать добычу, несмотря на сокращение бурения новых скважин. Однако в Schlumberger считают, что добыча в этом году может снизиться даже после введения в эксплуатацию неосвоенных скважин.

Кроме того, Кибсгаард предупредил о другой более серьезной проблеме – резком сокращении нефтеотдачи (дебита) сланцевых скважин. После введения в эксплуатацию "сланцевой" скважины ее дебет начинает быстро падать, и через год нефтеотдача может сократиться на 70%. Для поддержания добычи "сланцевые" компании вынуждены постоянно бурить новые скважины. При этом затраты на бурение таких скважин растут ускоренными темпами.

"Следует отметить, что вместе с ростом добычи сланцевой нефти в США, возрастает количество новых скважин, которые необходимо пробурить для компенсации падения добычи", — сообщил Кибсгаард акционерам во время селекторного совещания. "Независимый анализ показывает, что в 2018 году 54% капитальных затрат уходило на компенсацию падения добычи. Этот показатель возрастет до 75% в 2021 году… Проблема усугубляется в связи с уплотнением сетки скважин. Бурение скважин все ближе друг к другу — это попытка решить одну проблему, создавая новую. Это ведет к росту затрат и снижению добычи. Со временем, по мере того как используются самые продуктивные лицензионные участки, ситуация только ухудшается. Кроме того, больше невозможно увеличивать нефтеотдачу, даже если бурить более длинные боковые скважины и увеличивать объемы закачки песка-расклинителя", – считает глава Schlumberger.

В связи с этим Кибсгаард делает вывод, что рост добычи сланцевой нефти в США в ближайшие годы будет более умеренным, чем ожидалось ранее.

ВСЕ ИМЕЕТ СВОИ ПРЕДЕЛЫ

Предположение главы Schlumberger находит подтверждение в случае с компанией EQT. Газета Wall Street Journal сообщила в начале января, что EQT добилась увеличения бокового (горизонтального) участка скважин до максимума, но результаты оказались разочаровывающими. В прошлом году компании удалось пробурить скважину на сланцевом месторождении газа с боковым участком протяженностью более 18 тыс. футов. Делались даже заявления о способности довести протяженность бокового участка до 20 тыс. футов.

Однако позже прозвучало признание, что бурение столь длинных боковых скважин в сланцевых структурах к увеличению дебита не ведет, а затраты возрастают в разы – до сотен миллионов долларов. Позже EQT сообщила о возникновении серьезных проблем с увеличением нефтеотдачи, когда боковые скважины превышают 15 тыс. футов.

Хвастливые американские нефтяники заявляют, что они способны бурить скважины любой протяженности, эффективно проводить гидроразрыв пласта и добиваться максимальной нефтеотдачи. Но как оказалось любая все имеет свои пределы. Пример EQT лишнее тому подтверждение.

В Schlumberger полагают, что в течение 2019 года объем буровых работ на сланцевых структурах США увеличится, но снижение цен в конце прошлого года напугало американцев. По данным Baker Hughes, количество буровых установок сократилось на прошлой неделе на 25 единиц (21 на нефтяных структурах и 4 — на газовых) – самое большое снижение за последние три года, которое произошло с некоторым запозданием после падения цен на нефть.

"Падение цен на WTI до $42/барр. в конце прошлого года заставило сланцевые компании быть более осторожными", — делает вывод Commerzbank.

Согласно последним прогнозам, ожидается замедление темпов роста добычи. EIA в своем последнем отчете ожидает роста добычи нефти в США в этом году на 1,1 млн барр./сут., что на 0,5 млн барр./сут. меньше, чем 2018 году. В 2020 году темпы роста замедлятся до 0,8 млн барр./сут.

Темы роста добычи сланцевой нефти замедлятся уже в следующем месяце. EIA прогнозирует увеличение добычи на сланцевых структурах в США на 62 тыс. барр./сут. – до 8,179 млн барр./сут. При этом на крупнейшей структуре Permian Basin рот составит всего 23 тыс. барр./сут.

Согласно прогнозу EIA на январь, добыча сланцевой нефти в стране должна вырасти на 134 тыс. барр./сут., достигнув 8,166 млн барр./сут. Больше половины прироста должен был обеспечить Permian Basin – 73 тыс. барр./сут. Однако прогноз EIA на января оказался завышенными.