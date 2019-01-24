МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Венесуэла, находящаяся на седьмом месте в ОПЕК по объемам добычи нефти, переживает тяжелейший экономический и политический кризис. На фоне гиперинфляции и резкого падения уровня жизни лидер оппозиции Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. При этом его поддержали США и ряд других стран. Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а оппозиционера назвал "марионеткой США".

Вашингтон, в свою очередь, предупредил американские нефтяные компании о намерении ввести нефтяные санкции против Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация там продолжит ухудшаться.

УТРАТА ВЛИЯНИЯ

Цены на нефть проигнорировали попытку госпереворота в Каракасе, демонстрируя лишь слабый рост в пределах четверти процента. В первую очередь, это говорит о том, что Венесуэла утратила свое влияние на мировом нефтяном рынке, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"За период с 1998 по 2018 года добыча в стране упала более чем в 2 раза, с 3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что Венесуэла обладает большими запасами углеводородного сырья, многие ее месторождения уже выработаны. Для поддержания добычи не приемлемом уровне требуется технологическое обслуживание, но из-за экономического кризиса найти на это средства, очевидно, тяжело", — отметила она.

При этом эксперт напомнила, что в 2002 году, когда тогдашний президент Уго Чавес ненадолго исчез после неудачного переворота, нефть WTI сразу подешевела на 10%. Это было связано с ожиданиями, что возможное новое руководство Венесуэлы, лояльное к США, найдет средства и увеличит добычу нефти.

Однако с тех пор в стране не произошло ровным счетом ничего такого, из-за чего можно было бы сделать вывод о грядущем сокращении или увеличении поставок нефти. Ситуация двоевластия в Венесуэле фактически наблюдалась уже с 2016 года после того, как парламент отказался подчиняться действующему президенту.

Впрочем, эксперты не исключают, что с учетом других возможных факторов – замедления роста сланцевой добычи, ужесточения позиции США по Ирану – влияние Венесуэлы на котировки "черного золота" может усилиться. "Все будет зависеть от изменений, которые произойдут в Венесуэле", — рассуждает Василий Танурков из АКРА. Пока динамика слабая, но, если произойдут проамериканские изменения в правительстве, это, в числе прочего, может повлиять на котировки, полагает он.

ВЕЛИКА ЛИ ПОТЕРЯ

Эксперты по-разному оценивают возможность ухода с рынка венесуэльской нефти или сокращения ее объемов. По мнению ведущего аналитика по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, США могут наложить эмбарго на венесуэльскую нефть по аналогии с Ираном. "С рынка уйдет 800-900 тысяч баррелей в сутки, из которых 500 тысяч приходятся на США. Если этот сценарий реализуется — это станет мощным драйвером роста цен на нефть", — считает он.

С учетом того, что львиная доля поставок венесуэльской нефти по-прежнему идет на нефтеперерабатывающие заводы в США, разрыв дипломатических отношений с США мог бы негативно сказаться на поставках, согласна Соснова.

"Однако WTI спокойно отреагировала на новость. Вероятно, американские переработчики смогут справиться и с этим, за счет использования тяжелых мексиканских сортов на своих заводах", — предположила она.

По мнению экспертов, заменить выпадающий объем на рынке смогут Саудовская Аравия или Россия. Однако с учетом сделки ОПЕК+ не исключено, что это не понадобится – спад вполне уложится в согласованное сокращение добычи.

ПЕРВЫЕ УБЫТКИ "РОСНЕФТИ"

В России на ситуацию в Венесуэле наиболее ярко отреагировали котировки акций "Роснефти". В четверг они снижались почти на 2,5%. По мнению аналитиков, это происходит из-за риска невозврата долга. По данным "Роснефти" на 30 сентября 2018 года, Венесуэле еще предстояло погасить 3,1 млрд долларов авансов из полученных 6,5 млрд долларов. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.

В ноябре российская компания отчиталась, что возврат долга идет по плану – за январь-сентябрь Венесуэла погасила 1,5 млрд долларов. Кроме того, страна поставляет "Роснефти" нефть в счет предоплат.

"Роснефть" также работает в Венесуэле совместно с государственной компанией страны PDVSA, в частности, на проекте "Хунин-6". В 2017 году стороны начали опытно-промышленную добычу и на других проектах в нефтяном поясе реки Ориноко. В эти проекты компания также вкладывала средства.

"Самый худший вариант – потеря всех инвестиций. Но пока по факту эти инвестиции ничего серьезного компании не приносят, поэтому даже потеря не окажет критического влияния на денежные потоки. В масштабах "Роснефти" это ощутимая, но никак не катастрофическая потеря", — говорит Танурков.

Вероятность такого развития событий не нулевая, но далеко не 100%. Все зависит от действий нового правительства, если оно будет, а также от юридических оснований для возможного пересмотра и шансов его оспорить. Пока все это гипотетические сценарии, но рынок отыгрывает и их, полагает эксперт.

По его словам, котировки учитывают не ожидания кризисных сценариев, а лишь возможные риски. В данном случае они составляют 30-50%, что мы и наблюдаем по динамике акций.

3,1 млрд долларов – это 4,6% капитализации "Роснефти", и на такую величину обвалились бы акции "Роснефти", если бы Венесуэла объявила о списании долгов, согласен Сидоров. Так как официальных заявлений о списании не было, рынок закладывает какую-то вероятность такого сценария, поэтому отыграл лишь часть (около половины) потенциала снижения, указанного выше.