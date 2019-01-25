МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия в декабре вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, закрепив за собой лидерство по итогам года третий год подряд, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Импорт нефти из России в Китай в декабре достиг 7,04 миллиона тонн, или 1,658 миллиона баррелей в день, что на 40% выше, чем годом ранее.

По итогам всего 2018 года российский импорт в КНР вырос до 71,49 миллиона тонн, или 1,43 миллиона баррелей в сутки, что почти на 20% больше, чем в 2017 году.

Саудовская Аравия поставила в Китай 6,97 миллиона тонн нефти в декабре (или 1,64 миллиона баррелей в сутки), увеличив поставки на 48% в годовом выражении. За год Китай импортировал 56,73 миллиона тонн (1,135 миллиона баррелей в сутки) саудовской нефти.

Как уточняет агентство, спрос на российскую нефть был поддержан увеличением производственных мощностей китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также снижением поставок из Ирана и Венесуэлы на фоне политической нестабильности.

Импорт венесуэльской нефти по итогам 2018 года снизился на 24%, до 16,63 миллиона тонн, иранской — на 20%, до 29,274 миллиона тонн.