МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской государственной нефтегазовой корпорации Sinopec в 2018 году выросла на 22,04% по сравнению с предыдущим годом и составила 62,386 миллиарда юаней (9,18 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Базовая прибыль на акцию составила 0,515 юаня (0,08 доллара) против 0,422 юаня (0,06 доллара) годом ранее. Операционная прибыль компании при этом увеличилась на 22,09% — до 2,881 триллиона юаней (424 миллиардов долларов).

Объем добычи нефти и газа за отчетный период вырос в годовом выражении на 0,6% — до 451,44 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Из них на добычу нефти пришлось 288,51 миллиона баррелей.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.