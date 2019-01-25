САБЕТТА, 25 янв — ПРАЙМ. Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в России закрыт, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса – ред.) бесполезно. Он закрыт", — сказал Козак.

В среду, 23 января, по итогам совещания у Козака было принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, а также отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и сельского населения.

"Очень много различных факторов, и самый главный состоит в том, что в текущем году и может на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг… Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", — пояснил Козак.

Также вице-премьер отметил вопросы, связанные с перекрестным субсидированием при оплате технологического подключения. "Это (решение вопросов – ред.) позволит естественное дальнейшее снижение непроизводственных издержек, которые несет электросетевое хозяйство, прежде всего, ФСК, "Россети". Хотя за последние пять лет такого рода издержки у "Россетей" снижены на 40%, это очень хороший показатель, но мы на этом останавливаться не будем. Попробуем давление на тарифы на электроэнергию за счет этих мер снизить", — добавил Козак.