ДАВОС (Швейцария), 26 янв — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключает, что появятся страны, которые могут захотеть присоединиться к организации.

"Мы очень открытая и прозрачная организация, которая приветствует страны, которые могут захотеть к ней присоединиться", — сказал он в интервью РИА Новости.

Баркиндо напомнил, что за последние несколько лет в ОПЕК вновь вошел Габон, а также присоединились Экваториальная Гвинея и Конго.

"Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации", — сказал генсек ОПЕК.