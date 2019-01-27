ДУБАЙ, 27 янв — ПРАЙМ. Итальянская нефтяная компания Eni и австрийская OMV совместно приобрели 35% в нефтеперерабытающем бизнесе Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) за 5,8 миллиарда долларов, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

Соответствующее соглашение было подписано в Абу-Даби в воскресенье в присутствии наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра финансов Австрии Хартвига Лёгера.

По условиям соглашения, доля Eni в компании ADNOC Refining с перерабатывающими мощностями 922 тысяч баррелей в сутки составит 20%, доля OMV — 15%. Власти Абу-Даби планируют увеличить нефтеперерабатывающие мощности на 600 тысяч баррелей в сутки к 2025 году.

Также ADNOC, Eni и OMV подписали соглашение о создании совместного предприятия по экспорту нефтепродуктов, произведенных ADNOC Refining, за исключением доли внутреннего рынка, которая оценивается примерно в 30%, сообщает агентство.