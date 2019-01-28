ЭР-РИЯД, 28 янв — ПРАЙМ. Кризис в Венесуэле пока не влияет на мировой рынок нефти и никаких дополнительных действий предпринимать пока не нужно, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он также сообщил, что не обсуждал ситуацию Венесуэлы с коллегами из ОПЕК. "Нет, мы не обсуждали", — сказал министр.

На вопрос какое влияние оказывает ситуация в Венесуэле на мировой рынок нефти, аль-Фалих ответил: "Мы надеемся на лучшее для венесуэльского народа. Влияние на рынок пока нулевое. Нефтяной рынок очень устойчив. Никаких действий сейчас предпринимать не нужно".

В минувшую среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

На фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать. Ряд нефтеперерабатывающих заводов частично или полностью закрыт.

Венесуэла — член ОПЕК и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей.

Аль-Фалих также выразил надежду, что сделка ОПЕК+ будет выполнена больше чем на 100%, ситуацию следует оценить в марте-апреле.

"Сокращение (добычи нефти – ред.), которое мы обсуждали, должны выполнить, надеюсь, более чем на 100%. Посмотрим, что будет в марте или апреле, так что давайте подождем", — сказал аль-Фалих.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля.